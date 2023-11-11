شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان مديح: الشارع يرفض التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية على حساب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، وقوفها وكامل قيادات الحزب صفا واحدا خلف القيادة السياسية فى كل قراراتها بشأن دعم القضية الفلسطينية، وحماية الأمن القومي المصري، منوهة إلي رفض الشعب المصري التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية على حساب مصر.

وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر على هامش مشاركتها ووفد من قيادات وكوادر الحزب فى مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية تحت عنوان "صوت غزة من القاهرة "، موقف مصر التاريخي والثابت تجاه القضية الفلسطينية، مضيفة" لا أحد يمكنه المزايدة على دعم مصر للقضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين فى الحصول على حقوقهم التاريخية المشروعة فى إقامة دولتهم المستقلة.

ووجهت رئيس حزب مصر أكتوبر رسالة شديدة اللهجة للمجتمع الدولية والمنظمات الأممية لسرعة للتدخل ومواجهة الاعتداءات الوحشية التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد المدنيين العزل، وفرض عقوبات دولية على انتهاكات اسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.