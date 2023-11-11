شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الجواد: ندعم موقف الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن: إننا نوجه التحية لكل الأحزاب ومجلس القبائل العربية وكل الحضور في مؤتمر اليوم، مؤكدا: نشعر جميعا بالألم لمعاناة 2.5 مليون فلسطيني يعيشون في أزمة، وسط ازدواجية المعايير التي يقوم بها المجتمع الدولي تجاه غزة، لافتا إلى أن قطاع غزة يعيشون بدون إمدادات الحياة مخالفة وصمت دولي فاضح.

وأضاف في كلمته بمؤتمر صوت غزة من القاهرة، أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تواصل اتصالاتها لوقف إطلاق النيران وتهدئة الأوضاع في غزة، ومحاولة لحل الأزمة القائمة، متابعا أن الأحداث الجارية تكشف عن العديد من التحديات التي تواجه مصر من بينها مخطط التهجير لأبناء الشعب الفلسطيني إلى سيناء.

وتابع أن ما يحدث في غزة والضفة الغربية من انتهاكات لا يمكن أن يستمر وهو ما أكدت عليه الدولة المصرية وتبعث رسالة تضامن اليوم لكل الشعب الفلسطيني، والرسالة الثانية هي تأييد الدولة المصرية في موقفها ورفض تصفية القضية الفلسطينية .