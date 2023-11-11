شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: إسرائيل تخرق القانون الدولى أمام العالم بلا رادع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان طارق عبد العظيم ممثل عن حزب حماة الوطن، الاعتداء الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، مؤكدا أن اسرائيل تخرق القانون الدولى بلا رادع وتبني المستوطنات وتصادر اراضي الفلسطينيين وتقتل حق الشعوب والمواطنين في فلسطين دون رادع أو توقف .

واضاف عبد العظيم، فى مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية تحت عنوان "صوت غزة من القاهرة، أن إسرائيل تدمر المدارس والمستشفيات بدون رادع ويقتلون النساء والأطفال بكل ندالة، في مشهد مرعب لم يري العالم قبلة ويقف العالم مكتوف الايدى تجاه تلك المجزرة .

وأكد عبد العظيم أن حزب حماة الوطن يدعم الرئيس السيسي في كل ما يتخذه من قرارات وأمور يراها مناسبة للدفاع عن الأمن القومى المصرى، والعمل على اجهاض المخطط الصهيونى بتفريغ القضية الفلسطينية.

ولفت أن الرئيس السيسى أدرك حجم المخاطر وأعاد بناء الجيش المصري لحماية الأمن القومى المصري والعربي ، وتابع قائلا أنه القائد الذي رفض كل الضغوط على مصر من اجل تهجير أهالى غزة إلى سيناء .

وقال حماة الوطن يقف خلف القيادة المسلحة في الدفاع عن الوطن ، كما يؤكد الحزب على تقديم الدعم الكامل لاهالى فلسطين، فمصر تكبدت آلاف الشهداء من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس الشريف، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سينتصر في وجه هذا الكيان الصهيوني .