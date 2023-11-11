الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل 5 جنود في غزة ليرتفع عدد قتلاه إلى 43 منذ بدء العملية البرية

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 5 جنود خلال المعارك في غزة ليرتفع عدد قتلاه إلى 43 منذ بدء العملية البرية. ويأتي ذلك في وقت تستهدف في القوات الإسرائيلية بشكل مكثّف مستشفيات القطاع، مع استمرار الحرب الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول الماضي، فيما يشمل ذلك اشتباكات مع الفصائل الفلسطينية في الميدان.

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