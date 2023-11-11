الشرطة البريطانية: 300 ألف شاركوا في المسيرة المؤيدة للفلسطينيين في لندن

أعلنت الشرطة البريطانية، أنّ 300 ألف شخص شاركوا في المسيرة المؤيدة للفلسطينيين في لندن السبت.
وفي وقت سابق، شهدت العاصمة البريطانية لندن وجميع أنحاء البلاد مسيرات حاشدة دعمًا لفلسطين، حيث يتوقع المنظمون أن تكون واحدة من أكبر المظاهرات على الإطلاق في التاريخ البريطاني.
يُذكر أنّ الظاهرة التي تصادف "يوم الهدنة" البريطاني، حاولت الحكومة البريطانية عبر رئيس الوزراء ريشي سوناك إفشالها، إلا أن الشرطة قالت إنّه لا يوجد سبب لمنع إقامتها.
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