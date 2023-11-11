بدء جلسة العمل المغلقة للقمة العربية الإسلامية في الرياض

بدأت جلسة العمل المغلقة للقمة العربية الإسلامية المشتركة في العاصمة السعودية الرياض. ويأتي ذلك، بعد أن انتهى زعماء الدول المشاركة من إلقاء الكلمات في انطلاق القمة، التي تتطرق إلى الوضع في قطاع غزة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية عليها.

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