رئيسي أجرى مباحثات مع بن سلمان والسيسي على هامش قمّة الرياض

اجرى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في الرياض، مباحثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس مصر عبد الفتاح السيسي، وفق ما نقل وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.

لقاءات رئيسي جاءت على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة المنعقدة في الرياض، حول التطورات في قطاع غزة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.