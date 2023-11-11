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رئيسي أجرى مباحثات مع بن سلمان والسيسي على هامش قمّة الرياض

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اجرى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في الرياض، مباحثات مع ورئيس مصر عبد الفتاح السيسي، وفق ما نقل وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.

لقاءات رئيسي جاءت على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة المنعقدة في الرياض، حول التطورات في قطاع غزة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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