قمّة الرياض دعت إلى وقف الحرب في غزّة وطالبت بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل

دانت القمّة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض، في البيان الختامي، "العدوان الإسرائيلي ومجازره الهمجية والوحشية في غزة"، مطالبة "جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل"، داعية المدعي العام للجنائية الدولية إلى "استكمال التحقيق في جرائم حرب إسرائيل".
وطالبت مجلس الأمن الدولي بـ"اتخاذ قرار حاسم يلزم إسرائيل بوقف العدوان"، رافضة "توصيف الحرب الانتقامية على غزة بالدفاع عن النفس أو تبريرها"، مؤكدة أنّ "الحرب في غزة يجب أن تتوقف والسلام لن يتم إلا بالدولة الفلسطينية".
وشددت القمة على أنّ "تهجير سكان غزة إلى جنوب القطاع جريمة حرب وواقع بائس تفرضه إسرائيل"، رافضة "أي محاولة لتهجير سكان غزة أو الضفة بما في ذلك القدس"، مؤكدة "ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى".
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