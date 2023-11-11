سقوط أكثر من 11100 شخص بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة جراء الحرب الإسرائيلية في غزة

أعلن المكتب الإعلاميّ الحكومي في غزة، أنّ الذين سقطوا جراء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزّو ارتفع لأكثر من 11100 شخص بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة.

ولفت إلى أنّ "الاحتلال دمر 41 ألف وحدة سكنية بشكل كلي و222 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي".