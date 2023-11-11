الجيش الاسرائيلي استهدف منزلين جديدين في طيرحرفا

استهدف الجيش الاسرائيلي بقذيفتين منزلين جديدين في بلدة طيرحرفا. ويأتي ذلك، بعد عدة اعتداءات ارتكبتها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان في وقت سابق من اليوم، حيث تستمر هذه الاعتداءات على الاراضي اللبنانية منذ 8 تشرين الأول الماضي.

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