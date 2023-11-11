التقى رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، في مكتبه في بنشعي، ممثل حركة "حماس" في لبنان أحمد عبدالهادي، وكان عرض لآخر التطورات العسكرية والانسانية في قطاع غزة، وتأكيد على "دعم المقاومة الفلسطينية وضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على فلسطين المحتلة".

كانت هذه تفاصيل خبر فرنجية التقى أحمد عبدالهادي: تأكيد على دعم المقاومة الفلسطينية وضرورة وقف العدوان الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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