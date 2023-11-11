حميه: لن يمنعنا القصف الإسرائيلي من زيارة مناطقنا وسنكمل العمل

تفقد وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمالعلي حمية، الأشغال القائمة على طريق السريرة الدلافة التي تربط عددا من الأقضية ببعضها، حيث تطرق حمية إلى العدوان على غزة وأكد أنّ "لا خوف بوجود المقاومة"، وذكر أنّه "كانوا قلة قليلة بالثمانينات والسبعينات وأوصلونا إلى الإنتصارات العديدة، واليوم ومع قوتنا الحالية، لن يمنعنا القصف الإسرائيلي من زيارة مناطقنا، اليوم ومع كل الإمكانات البشرية واللوجستية للمقاومة فلن نقلق، وليس لدينا أي خوف أبدا".

ولفت إلى أنّه "ليس من الضروري أن تكون فقط لبنانيا أو من جنوب لبنان، أو مسلما، أو عربيا، حتى تناصر غزة وأهلها وشعبها المظلوم، فقط يكفي أن تكون إنسانا".

وعن الأشغال، أكد حمية "استمرار العمل بكل الامكانات الموجودة والمتاحة"، وعن الطريق الذي يتفقده قال: "هذه الطريق تحديدا التي تربط ثلاثة أقضية جزين - البقاع الغربي - حاصبيا ومنذ العام 1960 لم تتم الأشغال عليه أو صيانته، واليوم نحن هنا لنتفقد الأشغال ونؤكد أنه لن تثنينا أي ظروف عن استمرار العمل".

وتجدر الإشارة إلى أن محيط هذه الطريق وخراج البلدات التي يتم تنفيذ الطريق عليها تعرضت منذ أيام للاعتداءات الإسرائيلية.