أبو فاعور: للتجاوب مع مسعى بري وميقاتي لمنع الشغور في قيادة الجيش وتعيين مجلس عسكري جديد

أعرب عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​وائل أبو فاعور​، خلال اجتماع حزبي عقده مع مدراء فروع "الحزب التقدمي الاشتراكي" في البقاع الجنوبي، ومع فرع راشيا في الحزب، عن "تقديرنا العالي لجهد رئيس المجلس النّيابي ​نبيه بري​ ورئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، في سعيهما لمنع الشّغور في ​قيادة الجيش اللبناني​، وتعيين مجلس عسكري جديد، بما يضع حدًّا لأيّ عدم يقين حول ​المؤسسة العسكرية​ ودورها الوطني الجامع"، داعيًا كلّ القوى السّياسيّة إلى "التّجاوب مع هذا المسعى الضّروري واللّازم".

وجرى خلال اللّقاء، البحث في شؤون تنظيميّة وحزبيّة، إضافةً إلى تداعيات العدوان الإسرائيلي على الجنوب، وكيفيّة الوقوف إلى جانب الأهل النّازحين إلى المنطقة من القرى الجنوبيّة الّتي تتعرّض للقصف والغارات الإسرائيليّة.