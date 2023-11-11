انت الان تتابع خبر السعودية: ما يحدث في غزة عقاب جماعي تمارسه إسرائيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بن فرحان خلال مؤتمر صحافي عقب "قمة الرياض"، "إذا لم يستطع المجتمع الدولي المطالبة بمحاسبة إسرائيل فهذا يدل على خلل في النظام العالمي".

وأضاف "يجب أن تكون هناك فرصة لإحلال السلام باعتباره هدفنا والطرف الآخر يتجنب الحديث عنه".



ودعا البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية التي أطلقت أعمالها في العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، إلى كسر الحصار المفروض على غزة فورا وإدانة التدمير الإسرائيلي الهمجي لمستشفيات القطاع.

كما طالب البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بـ"اتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة"، كما طالب "جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر الى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الارهابيون في قتل الشعب الفلسطيني".