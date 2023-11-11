مقتل خمسة ضباط إسرائيليين شمال غزة

وقال الجيش الإيرائيلي في بيان له: "قتل 5 ضباط إسرائيليين خلال مواجهات مع مسلحي حماس في غزة".

هذا وأفادت وسائل إعلام عبرية إصابة 6 عسكريين بجروح خطيرة، ومن بينهم ضابط و4 جنود احتياط من الكتيبة 697 وضابط من الكتيبة 12 في لواء جولاني.