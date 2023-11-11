انت الان تتابع خبر بسبب انتقاده المستمر.. البابا فرنسيس يقيل أسقفا أميركيا بارزا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا للفاتيكان، جاء هذا القرار النادر بإقالة مسؤول كبير في الكنيسة الكاثوليكية، بعدما أرسل البابا فرنسيس أسقفين أميركيين لزيارة أبرشية تايلر التي يترأسها ستريكلاند في ولاية تكساس الأمريكية في شهر يونيو الماضي، دون توضيح سبب الزيارة أو حيثيات اللقاء.وأشار الفاتيكان في بيانه إلى "تعيين الأسقف أوستن جو فاسكيز مديرا رسوليا للأبرشية، دون ذكر مزيد من التفاصيل".

وتجدر الإشارة إلى أن "ستريكلاند، الذي عينه البابا السابق بنديكتوس السادس عشر عام 2012، يعتبر واحدا من أبرز منتقدي البابا فرنسيس".

ووفقا لوكالة "فرانس برس"، "لطالما حاول البابا الأرجنتيني البالغ من العمر 86 عاما تشكيل كنيسة أكثر تعاطفًا وانفتاحًا على الاختلاف في وجهات النظر"، إلا أنه واجه معارضة شديدة من جانب النقاد وتحديدا في الولايات المتحدة، الذين اتهموه بالتسبب في الإرباك والفشل في الحفاظ على المعتقدات الكاثوليكية الرئيسية.

ومن جانبها أعلنت أبرشية تايلر السبت، عبر موقعها الإلكتروني، قرار الفاتيكان عزل الأسقف، قائلة: "عملُنا بصفتنا كنيسة كاثوليكية في شمال شرق تكساس مستمر".

