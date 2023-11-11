ولي العهد يتلقى رسالة خطية من سُلطان عُمان

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، رسالة خطية، من سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق، ، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

وتسلم الرسالة، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه، اليوم، وزير خارجية سلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات.