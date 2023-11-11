ولي العهد يتلقى رسالة خطية من سُلطان عُمان

وتسلم الرسالة، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه، اليوم، وزير خارجية سلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات.
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