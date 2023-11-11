ارتفاع قتلي جنود الاحتلال إلى 43 جنديا في المعارك البرية داخل غزة

ياسر رشاد - القاهرة - اعلن جيش الاحتلال الاسرئيلي ارتفاع عدد قتلى جنوده إلى 43 قتيلًا في المعارك البرية داخل غزة منذ الثلاثاء 31 أكتوبر، و361 جنديًا وضابطًا إسرائيليًا و59 شرطيًا إسرائيليًا بالإضافة إلى 10 من جهاز الشاباك قتلوا منذ السابع من أكتوبر

وبحسب بيان الجيش فإن القتلى هم: الرائد (احتياط) متان مئير، 38 عاماً، من أودم، مقاتل في الكتيبة 697، اللواء 551 (تشكيل نصف نار)، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

الرائد (احتياط) موشيه يديا ليتر، 39 عاماً، مين زوريم، عضو في اللواء 697، اللواء 551 (تصميم سهم ناري)، خدم كقائد فصيلة في وحدة شيلداغ، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

رقيب اول يوسف حاييم (يوسي) هرشكوفيتس، 44 عاماً، من جيبوت، مقاتل في الكتيبة 697، اللواء 551 (تشكيل نصف نار)، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

سيرغي شميركين، 32 عاماً، من كريات شمونة، مقاتل في الكتيبة 697، اللواء 551 (تشكيل نصف النار)، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

الرائد (احتياط) نتانئيل (ناتي) هاروش، 34 عاما، من القدس، مقاتل في وحدة المساعدة الإدارية 5084، لواء جفعاتي، قتل خلال عملية عسكرية شمال قطاع غزة.

مقتل 5 من جنود

وفي سياق متصل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، عن مقتل 5 من جنوده خلال المعارك البرية داخل غزة.

وأعلن الجيش أيضًا عن إصابة 6 جنود بجروح خطيرة من لواء النخبة الاحتياطي 551، في المعارك مع المقاومة في بيت حانون.

وأشار الجيش في بيانه إلى أن الجنود سقطوا في "حادث خطير" تمثّل بانفجار عبوة قوية لدى محاولتهم فحص إحدى فتحات الأنفاق.