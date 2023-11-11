شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو عزت: مؤتمر صوت غزة من القاهرة رسالة تأكيد الوقوف خلف فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال النائب عمرو عزت حجاج، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مواقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية تاريخية ولا يجب أن يساوم عليها أحد.

وأضاف عمرو عزت حجاج فى تصريحات ل"الخليج 365"، أن مؤتمر القبائل والعائلات المصرية تحت عنوان"صوت غزة من القاهرة" اليوم هو رسالة تأكيد على أن مصر قيادة وشعبا تقف خلف القضية الفلسطينية كما أننا لن نسمح بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وكذلك رسالة دعم وتأييد كل الإجراءات والتدابير التي تتخذها الدولة المصرية بشأن حماية الأمن القومي المصري والدفاع عن القضية الفلسطينية ورفض تصفية القضية ورفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وأشار النائب عمرو عزت حجاج الى أن الشعب المصرى يعى خطورة المرحلة التى تمر بها القضية الفلسطينية، موضحا أن كلمة الرئيس السيسي اليوم في القمة العربية الإسلامية حول ضرورة وقف الانتهاكات الوحشية التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، عبرت عن مدى اهتمامه وأنه مهموم بقضايا المنطقة وما يعاني منه الأشقاء في قطاع غزة.