شكرا لقرائتكم خبر عن عماد خليل: الاحتلال الإسرائيلى يمارس جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الاحتلال الصهيوني يمارس حالة من الإبادة للشعب الفلسطينى، ورأينا هذا جميعا أمام مرأى ومسمع العالم.

وأضاف خليل خلال كلمته بمؤتمر نصرة غزة من القاهرة: نؤمن أن السلام يجب أن يكون الهدف الكبير الذي نبحث عنه جميعا وأن يقوم ذلك على العدل ولن يحدث ذلك إلا من خلال قيام الدولة الفلسطينية.

وتابع: "إن مشاهد الإبادة الجماعية وقتل المدنيين من الشعب الفلسطيني يهدد عملية السلام في المنطقة ويؤجج الصراع ويجب أن تتصدى له جميعاً".

واختتم كلمته قائلًا: "نؤكد على موقف القيادة المصرية التى تمارس السياسة بشرف عز فيه الشرف، في كل مواقفها للدفاع عن الأمن القومي المصري".