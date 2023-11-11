شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صوت غزة من القاهرة يستعرض فيلمًا تسجيليًا عن أوضاع شعب فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض مؤتمر مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية، والمنعقد تحت عنوان "صوت غزة من القاهرة" فيلمًا تسجيليًا عن الأوضاع في غزة، وما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من جرائم مستمرة ضد أبناءً الشعب الفلسطيني . جاء ذلك خلال مؤتمر مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية، والمنعقد تحت عنوان "صوت غزة من القاهرة"، وذلك لدعم أشقائنا الفلسطينيين في غزة، بحضور أحزاب حماة الوطن ومستقبل الوطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

أثناء عرض الفيلم التسجيلي خلال المؤتمر

أثناء عرض الفيلم

جانب من عرض الفيلم التسجيلى

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