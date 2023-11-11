شكرا لقرائتكم خبر عن محمود بدر: مؤتمر صوت غزة يأتي دعما للشعب الفلسطيني في مواجهة عدوان إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن "مؤتمر صوت غزة من القاهرة" يأتي في إطار الدعم الكامل للشعب الفلسطيني وأهلنا في غزة في مواجهة العدوان الصهيوني الغاشم وحرب الإبادة الجماعية ضدهم.

وقال "بدر"، لـ"الخليج 365"، إن المؤتمر يأتي تأييدا لموقف القيادة السياسية المصرية التي تعتبر القضية الفلسطينية أمن قومي مصري وترفض تصفيتها عبر تهجير الشعب الفلسطيني، وتأكيدا على رفض مخطط التوطين الذي يحاول البعض فرضه.

جاء ذلك على هامش مشاركته مؤتمر مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية، والمنعقد تحت عنوان "صوت غزة من القاهرة"، وذلك لدعم أشقائنا الفلسطينيين في غزة، بحضور أحزاب حماة الوطن ومستقبل الوطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.