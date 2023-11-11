شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تلتقى مشايخ قبائل سيوة.. وتستمع لأبرز مطالبهم من الرئيس القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشايخ وشباب واحة سيوة، وعرض الوفد خلال اللقاء محاورعمل التنسيقية لدعم المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدا على الوقوف على مسافة واحدة من كافة المرشحين، مع العمل على توعية المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي.

من جانبهم، أشاد شيوخ الأمازيغ وعواقل قبائل سيوة بمساعي القيادة السياسية في حفظ الأمن والأمان بالمحافظات الحدودية وبالأخص ما تم من إنجازات بعد الزيارات المتكررة من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء.

وعرض مشايخ وأهالي القبائل عدد من تطلعاتهم أمام وفد التنسيقية وتضمن الحديث مقترحات لتنمية الواحة واستكمال تحديث خدمات البنية التحتية من طرق مؤهلة وصرف صحي، بجانب مقترحات لتطوير التعليم والخدمات الصحية بالمحافظة، وآليات إيجاد فرص عمل ومشروعات استثمارية للمحافظة وأهلها وبالاخص الصناعات الغذائية وأهمها التمور والزيتون.

وفي سياق متصل، التقت عضوات التنسيقية، سيدات واحة سيوة، وقامت العضوات بعرض ما تقوم به التنسيقية ومدى الإنجاز الذي حققته سيدات مصر خلال العشر سنوات الماضية، ودعت عضوات التنسيقية سيدات واحة سيوة لضرورة المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي القادم، مؤكدين على الدور المحوري الذي تقوم به السيدات في الاستحقاقات الانتخابية على مدار تاريخ مصر.

فيما قدمت سيدات الواحة لوفد التنسيقية عدة مقترحات لتنمية دورهن في تحقيق التنمية في سيوة، بجانب مطالب بتطوير التعليم والخدمات الصحية بالواحة، وآليات إيجاد فرص عمل للسيدات بالواحة وضرورة توعيتهن بدورهم العام في تنمية الأسرة السيوية.

ضم وفد التنسيقية النائب أكمل نجاتي، النائب محمد السباعي، عضوا مجلس الشيوخ عن التنسيقية، النائبة رشا فايز كليب، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وعماد رؤوف ونيفين اسكندر ومحمد صلاح خليفة ومارك مجدي، أعضاء التنسيقية.