شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: مصر قدمت كل الدعم للشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، التحية إلى أرواح الشهداء الذين سقطوا جراء الاعتداء الغاشم على الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن القضية الفلسطينية في مقدمة اهتمامات الدولة المصرية لأكثر من سبعة عقود.

وقالت القباج، خلال كلمتها بمؤتمر مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية والمنعقد تحت عنوان "صوت غزة من القاهرة"، وذلك لدعم أشقائنا الفلسطينيين في غزة، إنه على مدار 35 يوما من حرائق وقنابل وقتل أرواح بريئة تظل غزة صامدة ومصر داعمة قيادة وحكومة وشعباً.

وتابعت: "القيادة السياسية تحمى الأرض والعرض، وما يحدث في قطاع غزة من جانب الاحتلال الإسرائيلي هو خرق صريح لكافة الأعراف والقوانين الدولية، وما تقوم به إسرائيل هو انتهاك صريح أيضا لاتفاقية جنيف، وتعتبر هذه المخالفات جرائم حرب".

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قيام الكيان الإسرائيلي المحتل باستهدف الأبرياء وعربات الإسعاف والأطفال والبنيه التحتية هتك للقانون الدولى ومخالف لكل الأعراف، مشددة على أن إسرائيل لم تحترم القانون الدولى الإنسانى.

وتساءلت: ماهى القوانين التى تحكم النزاع في غزة؟، مطالبة الكيان الإسرائيلي باتباع قانون الحرب، ولفتت إلى أن مصر قدمت كافة أوجه الدعم لقطاع غزة، موجهة التحية خاصة للتحالف الوطني والتنموى والهلال الأحمر المصري ومؤسسة حياة كريمة وكل من قام وساهم في توصيل أكثر من 9 ملايين طن مساعدات إلى أهالي غزة.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن مصر أصبحت مقرا لـ٢٧ دولة و١٦ منظمة دولية لتلقي وتقديم الدعم لأهالي غزة، كما أنه يتم العمل حاليا بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان بتجهيز مخازن لاستقبال المساعدات، ولفتت إلى أنه تم استقبال ١٠٣ طائرة من ١٦ دولة.

وقالت إن الهلال الأحمر المصري ساهم في رعاية ١١٣ مرافق للمصابين بتقديم الدعم النفسي لهم ، كما ساهم الهلال الأحمر في توصيل المعونات الي الشعب الفلسطيني مع نظيره في العديد من الدول الأخرى.