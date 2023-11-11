شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة: نؤكد على موقفنا الثابت للتضامن مع الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة: "إننا نعبر جميعا عن تضامننا وتعاوننا خلف راية الوطن وكلمته وخلف قيادتنا السياسية، وتوحدنا جميعا على قضية واحدة وهى التضامن مع الشعب الفلسطيني".

وقال خلال كلمته بمؤتمر مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية والمنعقد تحت عنوان "صوت غزة من القاهرة"، وذلك لدعم أشقائنا الفلسطينيين في غزة، إنه على مدار 35 يوما من حرائق وقنابل وقتل أرواح بريئة تظل غزة صامدة ومصر داعمة قيادة وحكومة وشعباً، العالم يتغير ويتحول ولكن كلمة مصر موجودة، وجميعنا نناشد بعضنا البعض نتسابق ونتكامل نحو رؤية هذا الوطن وقيادته السياسية.

وأوضح أن وزارة الشباب والرياضة قامت بتجهيز مقرات الوزارة بشمال سيناء لاستقبال أهالى مصابي غزة، وإطلاق مبادرة تبرع بالدم لأهالى غزة.