إسراء راغب: مصر قدمت أروع النماذج في دعم القضية الفلسطينية

القاهرة - سامية سيد - قالت إسراء راغب، مهندسة وصانعة محتوى، إنها شاركت فى مؤتمر صوت غزة من القاهرة للتأكيد على الموقف الشعبى وموقف الدولة أن مصر لم تصمت تجاه ما يحدث فى غزة، مؤكدة أن هذا المؤتمر هو رسالة واضحة من الشعب المصرى على مساندة الأشقاء فى غزة، وذلك من خلال أروع النماذج فى دعم الشعب الفلسطينى.

جاء ذلك على هامش مشاركتها فى مؤتمر مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية، والمنعقد تحت عنوان "صوت غزة من القاهرة"، وذلك لدعم أشقائنا الفلسطينيين فى غزة، بحضور أحزاب حماة الوطن ومستقبل الوطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأضافت فى تصريح على هامش المؤتمر، أن مصر تقوم بدور كبير فى تقديم المساعدات للشعب الفلسطينى حتى الآن قدمت مصر أكثر من ٦٥٠ شاحنة وحوالى ٧ آلاف طن مساعدات، بالإضافة إلى موقفها الثابت على إقامة الدولة الفلسطينية وإحلال السلام من خلال وقف إطلاق النار ووقف القصف المستمر من الاحتلال الإسرائيلى.

وتابعت أن صناع المحتوى عليهم دور كبير عبر كل وسائل التواصل الاجتماعى لكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلى وتوضيح الصورة للجميع فى العالم من خلال الدعم المستمر لأبناء غزة وتوصيل الصورة الصحيحة عما يحدث فى غزة من جرائم ضد الأطفال والنساء والشيوخ وكل أبناء المجتمع ورصد كل هذه الجرائم وتوثيقها عبر فيديوهات على السوشيال ميديا.