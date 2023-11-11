رئيسي والأسد في اجتماع على هامش قمة الرياض: قوة المقاومة هي التي تقرر المصير النهائي في غزة

أكّد الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والسوري بشار الأسد، خلال اللقاء بينهما في الرياض، أنّ "قوة المقاومة هي التي تأخذ بزمام المبادرة وباتت المقرر النهائي للوضع الراهن" في غزة.

واستعرض رئيسي مع نظيره السوري على هامش القمة الاسلامية العربية في الرياض، آخر التطورات في غزة، واتفق رئيسي والاسد على مواصلة التنسيق والمشاورات الثنائية بهدف متابعة الوضع الميداني في غزة، مع التاكيد بان العنصر الوحيد والمقرر النهائي للوضع هي قوة المقاومة التي ماضية بكل حزم في هذا النضال.

الى ذلك، اثنى الرئيس السوري على كلمة نظيره الايراني خلال قمة الرياض، مؤكدا بدوره ضرورة "الوقف الفوري للهجمات الصهيونية على غزة والشروع في عمليات الاغاثة للشعب المظلوم هناك".