تظاهرة في باريس تطالب بوقف لإطلاق النار في غزة

تظاهر بضعة آلاف في باريس تحت شعار "أوقفوا المجزرة في غزة"، مع دخول الحرب الإسرائيلية في القطاع الفلسطيني يومها السادس والثلاثين.

وطالب منظمو التظاهرة الذين ينتمون إلى الجناح اليساري فرنسا بأن تطلب "وقفا فوريًا لإطلاق النار" في غزة.

وفي وقت سابق، شهدت العاصمة البريطانية لندن وجميع أنحاء البلاد مسيرات حاشدة دعمًا لفلسطين، وأعلنت الشرطة البريطانية، أنّ 300 ألف شخص شاركوا في المسيرة المؤيدة للفلسطينيين في لندن السبت.