زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنّه "بعد رصد سقوط قذيفتين في الجولان، قصفنا مصدر إطلاق النار داخل الأراضي السورية".
وادّعى "أننا نواصل هجومنا على أهداف لحزب الله في لبنان، ردًا على إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل".
ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنّ "قواتنا تعمق عملياتها في شمال مخيم الشاطئ"، موضحًا أنّ "حماس فقدت سيطرتها على شمال قطاع غزة والفلسطينيون يتوجهون إلى الجنوب"، لافتًا إلى "اننا نحتاج لمزيد من الوقت للعمل العسكري في شمال وجنوب قطاع غزة".
وأشار إلى "اننا نواصل تعقب الحوثيين في اليمن الذين يتلقون الدعم من إيران".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي زعم مهاجمة أهداف لحزب الله في لبنان: نعمق عملياتها بشمال مخيم الشاطئ في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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