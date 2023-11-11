أفادت القناة 13 الإسرائيلية، عن مفاوضات متقدمة لإنجاز صفقة لتبادل الأسرى بأعداد كبيرة دون الجنود الإسرائيليين. وكشفت أنّ "بموجب الصفقة التي تتبلور ستفرج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين وستوافق على إدخال الوقود". وكانت قد نقلت شبكة "سي بي إس" الأميركية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إنّ "إسرائيل مستعدة لوقف القتال إذا قيّمنا أنّ "حماس" جادة في إطلاق سراح الأسرى".

كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: مفاوضات متقدمة لإنجاز صفقة لتبادل الأسرى تتضمن إدخال الوقود إلى غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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