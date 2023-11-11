"حزب الله" نعى عباس نظير الرشعيني من مدينة الهرمل

أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّ "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس نظير الرشعيني "أبو زهراء" من مدينة الهرمل وسكان بلدة سحمر في البقاع، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

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