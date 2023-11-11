قوى الأمن عممت صورة قاصر مفقودة غادرت منزل ذويها في بعلبك ولم تعد

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة المفقودة القاصر: هيام جلال حمدي (مواليد عام 2008، لبنانيّة)، الّتي غادرت بتاريخ 10/11/2023 منزل ذويها الكائن في حيّ الشيقان- بعلبك، ولم تَعُد لغاية تاريخه".
وطلبت في بلاغ، من الّذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، "الاتصال بمخفر بعلبك في وحدة الدرك الإقليمي على الرّقم: 370800-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
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