قوى الأمن عممت صورة قاصر مفقودة غادرت منزل ذويها في بعلبك ولم تعد

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة المفقودة القاصر: هيام جلال حمدي (مواليد عام 2008، لبنانيّة)، الّتي غادرت بتاريخ 10/11/2023 منزل ذويها الكائن في حيّ الشيقان- ​بعلبك​، ولم تَعُد لغاية تاريخه".

وطلبت في بلاغ، من الّذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، "الاتصال بمخفر بعلبك في وحدة الدرك الإقليمي على الرّقم: 370800-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات".