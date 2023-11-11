الجيش الإسرائيلي: القتلى الخمسة بقطاع غزة بينهم ضابط وقتلوا بانفجار فتحة نفق ملغمة في بيت حانون

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنّ قتلى الجيش الخمسة بينهم ضابط، وقتلوا بانفجار فتحة نفق ملغمة في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 5 جنود خلال المعارك في غزة ليرتفع عدد قتلاه إلى 43 منذ بدء العملية البرية.

وكان قد أعلن الناطق باسم "القسام" أبو عبيدة، أنّ "الدبابات الإسرائيلية تواجه مقاومة عنيفة واشتباكات ضارية تجبرها على التراجع وتغيير مسار التوغل".

ولفت إلى أنّ "مقاومينا يخرجون من تحت الأرض وفوقها ومن تحت الركام ويدمرون مدرعات الاحتلال ودباباته"، موضحًا أنّ "المواجهة غير متكافئة، لكنّها تخيف وترعب أعتى قوة في المنطقة".

وشدد أبو عبيدة على أنّ "المجازر التي يرتكبها العدو أمام العالم هي الإنجاز الوحيد للعدو في هذه الحرب"، كما ذكر أنّ "الانتقام السهل والسريع يأتي لاسترضاء جبهة العدو الداخلية".

وأعلن "توثيق تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية صهيونية تدميرا كليا أو جزئيا منذ بدء العدوان البري"، مشيرًا إلى أنّ "التضحية العظيمة التي يقدمها مقاومونا هي مقدمة للنصر".