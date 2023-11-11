"الريجي" أكدت فتح التفتيش المركزي تحقيقًا بعملية تسعير منتج بأقل من سعر الكلفة: نسبة الهدر 5 ملايين دولار

أشارت "إدارة حصر التبغ والتنباك- ​الريجي​"، أنّه "تمّ التّداول في بعض وسائل الإعلام ومواقع التّواصل الاجتماعي، عن هدر في المبيعات، حيث لفت بعضها إلى ما حرفيّته: "في إطار فتح ملفات ​الفساد​ الإداري ونهب ​المال العام​، أشارت مصادر قضائيّة إلى فتح تحقيقات في إدارة حصر التبغ والتنباك اللّبنانيّة من قبل ​التفتيش المركزي​، ويتمّ التّحقيق مع أحد اعضاء مجلس الإدارة الذّي يتولّى عمليّة تحديد أسعار مبيع ​السجائر​ والمعسل، حيث تبيّن أنّ خطأ في عمليّة التّسعير لأحد المنتجات الخاصّة بكبرى الشّركات الأجنبيّة، أدّى إلى خسارة خزينة الدّولة ملايين الدولارات، بعدما تمّ تسعير وطرح هذا المنتج للبيع بسعر أقل من الكلفة على إدارة الريجي، مقابل استفادة بعض التّجّار المحظوظين والشّركة صاحبة المنتج الّتي استوردت كميّات ضخمة، إذ كان يتمّ شراؤها بسعر أقل من الكلفة وإعادة تهريب القسم الأكبر منها إلى الخارج، والاستفادة من هامش الفرق في الأسعار. ويركّز التّحقيق حاليًّا على إذا كان هذا الخطأ متعمّدًا، ليتمّ أخذ الإجراءات القضائيّة اللّازمة. وفي حال كان الخطأ غير متعمّد، سيتمّ الادّعاء على الشّخص المسؤول بتهمة الإهمال الوظيفي. وذكرت المصادر أنّ ضغوطًا مورست من قبل إدارة حصر التبغ عبر عدد من السّياسيّين لإغلاق الملف".

وأوضحت الإدارة في بيان، أنّ "هذا الخبر صحيح، وأنّ إدارة الريجي تعاونت مع التّحقيقات القضائيّة الجارية، ولم تحاول التّدخّل بعمل القضاء، وتبيّن أنّ نسبة الهدر هي 5 ملايين دولار؛ والتّحقيقات مستمرّة وسيتمّ الالتزام بأيّ قرار قضائي على الفور".