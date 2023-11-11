استهداف إسرائيلي يطال بلدة الخيام ومحيطي راميا وعيتا الشعب

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن تعرّض بلدة الخيام لقصف إسرائيلي، دون تسجيل أي إصابات.
ولفت مراسل "النشرة" في حاصبيا، إلى تحليق طائرة استطلاع إسرائيلية عل علو متوسط فوق مزارع شبعا والعرقوب.
وبحسب ما نقلت قناة "الجزيرة"، فقد تعرض محيطي عيتا الشعب وراميا لغارات إسرائيلية.
وفي وقت سابق، استهدف الجيش الاسرائيلي بقذيفتين منزلين جديدين في بلدة طيرحرفا.
ويأتي ذلك، بعد عدة اعتداءات ارتكبتها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان في وقت سابق من اليوم، حيث تستمر هذه الاعتداءات على الاراضي اللبنانية منذ 8 تشرين الأول الماضي.
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