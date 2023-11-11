ترامب ينتقد إسرائيل ويتضامن مع الشعب الفلسطيني.. ويزعم: إيران وراء الحرب

الشارقة - اميمة ياسر - انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إسرائيل بشدة، معربا عن تضامنه مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة تلفزيون Univision، إن "ما يحدث في غزة أمر فظيع بكل بساطة"، وذلك على خلفية هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي الوحشية في غزة.

وبحسب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي لعام 2024، "لم تعد هناك كراهية في العالم أكثر من تلك الموجودة بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأضاف: "في بعض الأحيان عليك أن تترك الأمور تتكشف وترى كيف ستنتهي".

وأشار ترامب أيضا إلى تورط إيران من وراء الكواليس، متهما إيها بانها تقود الحرب، قائلا: فقط الحمقى سيقولون إن هذا غير صحيح. إنها ذكية للغاية، وماكرة للغاية، إن إيران تقود الحرب ويجب أن تنتهي".