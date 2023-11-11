البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية بالرياض.. تونس تتحفظ والعراق يحتج

الشارقة - اميمة ياسر -

تحفظت تونس على كل ما ورد في البيان الختامي للجلسة الطارئة بالقمة العربية الإسلامية بالرياض لبحث الأوضاع في غزة، والتي عقدت في وقت سابق السبت.

وذكرت وسائل إعلامية أن الوفد التونسي، الذي يرأسه وزير الخارجية نبيل عمار، استثنى النقاط المتعلّقة بالوقف الفوري للعدوان وإدخال المساعدات الإنسانية وفكّ الحصار على غزة، الذي يفرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

من جانبها، تحفظت جمهورية العراق على عبارة "حل الدولتين" أينما وجدت في قرار الجلسة؛ إذ أنها تتعارض مع القانون العراقي.

كما أعلن العراق تحفظه على عبارة "قتل المدنيين" كونها تساوي بين الشهيد الفلسطيني و المستوطن الإسرائيل، إضافة إلى التحفظ على عبارة "إقامة علاقات طبيعية معها".

وأدانت القمة العربية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرام الحرب والمجازر الهمجية والوحشية واللإنسانية التي يرتكبها الاحتلال في حق المدنيين منذ 35 يوما في غزة والضفة الغربية وكافة الأراضي المحتلة.

وطالب بيان القمة بالوقف الفوري لإطلاق النار واحتج على تبرير هذه الحرب الانتقامية بالدفاع عن النفس.

كما دعا البيان الختامي إلى كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية واسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري.