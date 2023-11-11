شكرا لقرائتكم خبر استشهاد قائد سرية النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استشهد قائد سرية النصر وحي الشيخ رضوان أحمد صيام خلال المداهمات الإسرائيلية البرية المتواصلة.

وأعلن جيش الاحتلال أمس، قتل قائد سرية تابعة لحركة حماس، مدعيا أنه كان يحتجز حوالي ألفا من سكان غزة كرهائن في مستشفى الرنتيسي خلال القتال».

وفي منشور عبر حسابه بمنصة «إكس»، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، أنه تم قتل أحمد صيام عندما كان يختبئ داخل مدرسة البراق»، حيث تم أيضا قتل عدد آخر من نشطاء حماس الذين كانوا تحت قيادته».

