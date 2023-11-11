أصغر نازحة.. لم ترضع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وثق فيديو نشرته وكالة رويترز الإنجليزية وتناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، جدة فلسطينية تحمل حفيدتها البالغة 6 ساعات فقط بعد ولادتها في مستشفى الشفاء وتنزح إلى جنوب غزة.

وقالت الجدة «إن الرضيعة ولدت الساعة السادسة والنصف، وطلعنا بعدها الساعة 9، هي وأمها ما ارتاحوش.

والله رضاعة ما رضعت». وتعرض مستشفى الشفاء لقصف صاروخي إسرائيلي، الأمر الذصي دفع الكثير من الأطفال الصغار نحو الموت.