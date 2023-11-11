أصغر نازحة.. لم ترضع

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وقالت الجدة «إن الرضيعة ولدت الساعة السادسة والنصف، وطلعنا بعدها الساعة 9، هي وأمها ما ارتاحوش.
والله رضاعة ما رضعت». وتعرض مستشفى الشفاء لقصف صاروخي إسرائيلي، الأمر الذصي دفع الكثير من الأطفال الصغار نحو الموت.
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