اخبار العالم

أصغر نازحة.. لم ترضع

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر أصغر نازحة.. لم ترضع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - وثق فيديو نشرته وكالة رويترز الإنجليزية وتناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، جدة فلسطينية تحمل حفيدتها البالغة 6 ساعات فقط بعد ولادتها في مستشفى الشفاء وتنزح إلى جنوب غزة.

وقالت الجدة «إن الرضيعة ولدت الساعة السادسة والنصف، وطلعنا بعدها الساعة 9، هي وأمها ما ارتاحوش.

والله رضاعة ما رضعت». وتعرض مستشفى الشفاء لقصف صاروخي إسرائيلي، الأمر الذصي دفع الكثير من الأطفال الصغار نحو الموت.

كانت هذه تفاصيل خبر أصغر نازحة.. لم ترضع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا