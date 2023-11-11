انت الان تتابع خبر قناة إسرائيلية تكشف عن مفاوضات لإنجاز صفقة لتبادل الأسرى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضافت القناة أنه "بموجب الصفقة التي تتبلور ستفرج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين وستوافق على إدخال الوقود إلى قطاع غزة المحاصر".

ويتعرض قطاع غزة المحاصر من سنوات طويلة، لقصف إسرائيلي كثيف منذ إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى"، أسفر عن آلاف الضحايا من الفلسطينيين.