آلاف الفرنسيين يشاركون في مسيرات حاشدة بباريس لوقف إطلاق النار بغزة

ياسر رشاد - القاهرة - شارك اليوم السبت عشرات الآلاف من المواطنين الفرنسيين، قدر عددهم بنحو 17 ألف شخص بحسب شرطة باريس، في مسيرات حاشدة بالعاصمة الفرنسية، لدعم الشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة.

ووافقت الشرطة في باريس على تنظيم هذه المسيرة التي انطلقت من ساحة "الجمهورية" وسط باريس، ثم اتجه المتظاهرون نحو "ساحة الأمة" وسط تواجد أمني، وكانت تحمل شعارا رئيسيا وهو "وقف فوري لإطلاق النار.

ودعت لهذه المسيرة عدة منظمات وتجمعات سياسية ونقابية مختلفة داعمة للشعب الفلسطيني، وأيضا أحزاب سياسية وعلى رأسها حزب "فرنسا الأبية" الفرنسي، للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.

واحتشد آلاف من المواطنين من مختلف الأعمار وعائلات كثيرة وأيضا نواب سياسيين بساحة "الجمهورية" رافعين العلم الفلسطيني ولافتات كتب عليها "كلنا فلسطين" و"من باريس إلى غزة .. نحن معكم"، ولافتات أخرى تطالب بوقف إطلاق النار في غزة ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وطالب المتظاهرون بوقف العمليات العسكرية الاسرائيلية في قطاع غزة واستمرار تقديم المساعدات الانسانية للسكان المدنيين، ورددوا هتافات تدين الدولة العبرية منها: "إسرائيل قاتلة" وأخرى مؤيدة لفلسطين مثل "كلنا فلسطين" ورفعوا لافتات أخرى كتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية".

وتأتي هذه التظاهرة بعد أن شارك يوم السبت الماضي، عشرات الآلاف من المواطنين الفرنسيين، قدر عددهم بنحو 19 ألف شخص بحسب شرطة باريس، في مسيرات حاشدة، بينما أحصت الكونفدرالية العامة للعمل، وهي إحدى أقوى النقابات الفرنسية، مشاركة نحو 60 ألف شخص، لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وكانت أول مسيرة يتم السماح بتنظيمها منذ بداية الصراع الدائر في قطاع غزة، حيث وافقت الشرطة في باريس على تنظيمها بدعوة من نواب من حزب "فرنسا الأبية" وتجمعات سياسية ونقابية داعمة للشعب الفلسطيني، وجرت في أجواء سلمية.

مظاهرة ضخمة جديدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني في فيينا

شارك عدة آلاف من أبناء الجاليات العربية والإسلامية والمتعاطفين مع القضية الفلسطينية من الأوروبيين مساء اليوم /السبت/ في مسيرة حاشدة في وسط العاصمة النمساوية فيينا للتنديد باستمرار القصف الوحشي الإسرائيلي على غزة.

وقال المنظمون إن الوقفة التضامنية والمظاهرة حاشدة جابت اليوم شوارع فيينا دعما لصمود الفلسطينيين في قطاع غزة ومنددة بالصمت الرسمي الدولي والغربي.

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين وطالبت الكلمات والهتافات بوقف العدوان الإسرائيلي وإدخال المساعدات والمواد الطبية والغذائية وحماية المدنيين.

ودعا المتظاهرون الى محاكمة القتلة وأدانوا سياسات حكومة إسرائيل.