بسبب دواء السكري.. خيري رمضان: دخلت في غيبوبة ونقلت للعناية المركزة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشف الإعلامي خيري رمضان، عن أسباب عدم ظهوره خلال الأسبوع الماضي، مؤكدا أنه عانى من غيبوبة ودخل العناية المركزة بسبب دواء سكري، قائلا: "عشت تجربة بين الحياة والموت".

وأضاف خيري رمضان، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه مر بتجربة مؤلمة ومفيدة جدًا، حيث أنه يعاني من مرض السكري منذ ثورة يناير، ومنذ 3 أسابيع تم تغير الدواء الذي يستخدمه بشأن مرض السكر بروشتة طبيب، منوهًا بأنه دواء لمرضى السكر والذي يعانون من البدانة وزيادة الوزن، ويتم اللجوء إلى هذه الحبوب من أجل انقاص الوزن.

وأشار إلى أنه خسر كثيرًا من وزنه بسبب هذا الدواء ولم يكن قادرا على الأكل في فترة الحصول على هذا الدواء، مؤكدا أن دواء السكري قادة إلى العناية المركزة، ويوم الجمعة الماضية شعر بالقيء وتحدث مع الطبيب، واستمر في القيء من 9 صباحًا وحتى العاشرة صباحًا وفي هذه الفترة دخل في غيوبة صحية، وشكوا في إصابته بحموضة الدم.

وتابع: "أنا كنت في حته تانية غير الحياة ومش قادر انطق.. وتم نقلي للمستشفى وأخذوا عيانات من الجسم"، موضحًا أن المستشفى أكدوا على أن نتائج الفحوصات هي لشخص متوفي وليس في الحياة.