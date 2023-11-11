حماس: نتنياهو عقبة فيما يتعلق بإنجاز صفقة لتبادل الأسرى

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

مسؤول ملف الأسرى في حماس زاهر جبارين، اليوم السبت، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يكذب ويضلل بشأن ملف تبادل الأسرى.

وأشار جبارين في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" إلى أن نتنياهو يتحمل مسؤولية مصير كل المحتجزين لدى حماس، مؤكدا أنه هو العقبة فيما يتعلق بإنجاز صفقة لتبادل الأسرى.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، عن مصادر، أنباء تفيد بأن حماس تطالب بإدخال الوقود وفترات وقف إطلاق نار طويلة والإفراج عن سجناء أمنيين.

وأكدت البث العبرية على أن مفاوضات إطلاق الرهائن دخلت مرحلة متقدمة نسبيا بوساطة قطرية وأمريكية.

فيما أوضحت القناة 13 العبرية، أن المفاوضات المتقدمة لإنجاز صفقة تبادل للأسرى المدنيين بأعداد كبيرة لا تشمل جنود إسرائيليين.