وزير الخارجية الأسبق يكشف متطلبات نجاح القمة العربية الطارئة بالرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن نجاح القمة العربية الطارئة يتطلب عنصرين أساسين، أولهما محاولة تلبية كل المطالب للمجتمعين إضافة إلى تلاشى أى خلافات بينهم، وثانيًا يجب أن يكون التحرك فى المحددات الخاصة بالمجتمع الدولى أكثر من العاطفة والاندفاع وراء الشعارات الرنانة.

وأضاف "العرابي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم، مساء السبت، أن الرأي العام في العالم بدأ يتحرك لصالح القضية الفلسطينية، منوهًا أن هناك تغيير كبيير فى لغة بعض الساسة بوجه عام والأدارة الأمريكية بوجه خاص.

وأردف السفير محمد العرابى، أن القضية الفلسطينية تمر بأصعب فترة منذ عام ١٩٤٨،موضحا أن الإجرام الأسرائيلى أصبح شئ واضح جدا وممنهج، مضيفًا: جيش الاحتلال يصر على الاستمرار في ارتكاب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني بغض النظر عن أى معارضة من الدول سواء الإقليمية والغربية.

وأكمل: الضمير العالمى لن يتحمل المشاهد التى يراها يوميا عبر شاشات التليفزيون من قتل للأطفال والنساء والشيوخ وغيرهم، ونحن أمام فترة عصيبة ويجب أن نتجنب فكرة جلد الذات فى هذه المرحلة ومحاولة الوصول لمخاطبة العالم الأخر من أجل الوصول إلى نتائج سريعة تخدم الشعب الفلسطينى الذي يعانى معاناه لم يشهدها من قبل.