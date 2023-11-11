نتنياهو: جيش الاحتلال سيعمل للسيطرة على قطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: مقاتلو حماس يفقدون السيطرة في قطاع غزة ولا مكان يختبئون فيه.

وتابع رئيس وزراء الاحتلال، خلال مؤتمر صحفي مع وزير دفاعه ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، حماس ستكون منزوعة السلاح ولن يكون هناك تهديد لإسرائيل من غزة.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال سيواصل العمل للسيطرة على القطاع لضمان عدم وجود تهديد من غزة.

وشدد نتنياهو " إذا أردتم السلام والأمن وضمان مستقبل دولة إسرائيل فيجب أن نقضي على حماس"

وأوضح أنه على على زعماء العالم مواصلة إظهار دعمهم لإسرائيل وعدم الخضوع لأي ضغوط.

وأكد رئيس وزراء الاحتلال أنه على اتصال دائم مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، " وأقدر الدعم العسكري والسياسي والأخلاقي للشعب الأمريكي"

وشدد على استعداد جيش الاحتلال للجبهة الشمالية وحذرت #حزب_الله من الدخول في الحرب.