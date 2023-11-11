نتنياهو: على الزعماء العرب الوقوف ضد حماس

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لن نتوقف حتى انهاء مهمتنا في غزة.

وتابع رئيس وزراء الاحتلال، خلال مؤتمر صحفي مع وزير دفاعه ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أتممنا حصارنا على غزة وحماس فقدت السيطرة على القطاع.

وأضاف نتنياهو أعزي عائلات الجنود الذين قتلوا بالأمس وقلوبنا مع هذه العائلات.

وأكد أن " إعادة أسرانا على رأس أولوياتنا في غزة"، ولن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح الأسرى".

وشدد أنه يجب "على الأمريكيين الوقوف إلى جانبنا للقضاء على حماس"، مؤكدًا أنه " يوجد أي ضغط عالمي سيغير قناعاتنا في الدفاع عن أنفسنا".

واستكمل أن مفاوضات الإفراج عنهم تتم مع رئيس الموساد، مشيرًا إلى أن حماس هي جزء لا يتجزأ من محور الإرهاب الذي تقوده إيران.