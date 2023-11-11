شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقى: مصر ارتبطت بالقضية الفلسطينية أكثر من أى شعب آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى الفقى، المفكر السياسى، إن مصر ارتبطت بالقضية الفلسطينية ما لم يرتبط بها أي شعب آخر منذ البداية، مضيفا أن مصر الدولة الوحيدة التى لم تلوث يدها بدماء الفلسطينيين، وتعاملنا مع القضية بشرف وأكثر صدقا.

وأضاف خلال كلمته بجلسة نقاشية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع عزة ينظمها مجلس القبائل والعائلات المصرية تحت عنوان "صوت غزة من القاهرة"، أن العالم كله التفت الآن إلى أن إسرائيل دولة راعية للإرهاب وتعاملت مع قطاع غزة بوحشية، لافتا إلى أنه شديد الانبهار بالشعب الفلسطيني الصامد والباسل.

وتابع : "الفترة الحالية فاصلة وهناك محاولة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب أراضى عربية ويريدون أن يضيفوا بعدا جديدا، وشهدنا أن قطاعات الشعب المصري كلها وراء رئيسها الذى يتصرف بقوه في قضية شديدة الحساسية، وجزء كبير من رئيس السيسى ازداد نتيجة الضغوط الهائلة التي تمارس سرا وعلنا وإصراره على عدم تصفية القضية الفلسطينية.