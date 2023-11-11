شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: حل القضية الفلسطينية لا يكون إلا بتوحيد صف الأشقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن القضية الفلسطينية عادت رغما عن أو برضاء الجميع، وأصبحت أى حرب فى هذه المنطقة ستكون إقليمية عالمية أكثر شمولا، ومن هنا انتبه العالم من خطورة اشتعال المنطقة.

وأضاف ضياء رشوان خلال الجلسة النقاشية لمجلس القبائل والعائلات لدعم الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة تحت عنوان "صوت غزة من القاهرة"، أن هناك خوفا كبيرا من انفجار المنطقة، والدولة المصرية لها دور كبير فى دعم القضية، وما بعد غزة ستعود القضية الفلسطينية ويتم حلها.

ولفت ضياء رشوان إلى أنه لا يوجد حل فى غزة ولا فى الضفة بدون صف فلسطينى، والبداية بتوحيد الصف الفلسطينى، مؤكدا أن القاهرة قامت بجهود هائلة فى دعم القضية، والمقاومة ظهرت بعد 40 سنة من القضية الفلسطينية، ولو لم تحل القضية بطريقة عادلة سنشهد شبابا مقاوما من الذين قتلت عائلاتهم.