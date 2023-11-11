شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد رمزى: مؤتمر "صوت غزة من القاهرة" رسالة دعم لأهلنا الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد رمزى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن استمرار الصراع في قطاع غزة ينذر بعواقب وخيمة على المنطقة بأكملها، مضيفا أن القمة العربية خطوة مهمة على طريق العمل العربي المشترك لاتخاذ موقف واضح وصريح من أجل وقف العدوان في قطاع غزة.

وأضاف أحمد رمزى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مشاركة الرئيس السيسى اليوم بالقمة العربية الإسلامية في المملكة العربية السعودية، يؤكد على الاهتمام البالغ لللقضية الفلسطينية والسير بأي طريق للوصول إلى حل يجنب الأخوة شقاء وعناء الحرب.

وأشار النائب أحمد رمزى الى أن مؤتمر القبائل والعائلات المصرية الذى يعقد تحت عنوان :"صوت غزة من القاهرة" يأتي في إطار الدعم الكامل للشعب الفلسطيني وأهلنا في غزة في مواجهة العدوان الصهيوني الغاشم وحرب الإبادة الجماعية ضدهم، ورسالة تأكيد على أننا لن نسمح بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.