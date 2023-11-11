آلاف الإسرائيليين تظاهروا في تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى في غزة

تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب، للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى لدى حركة "حماس" في قطاع غزة. وتوافد المتظاهرون إلى ساحة متحف تل أبيب والتي باتت تعرف، ورفعوا صور نحو 240 أسيرا في غزة، بحسب ادعائهم. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "صفقة تبادل الأسرى الآن"، و"خلاص الأسرى الآن". ودعوا إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين ضمن صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس". وفي وقت سابق، أفادت القناة 13 الإسرائيلية، عن مفاوضات متقدمة لإنجاز صفقة لتبادل الأسرى بأعداد كبيرة دون الجنود الإسرائيليين. وكشفت أنّ "بموجب الصفقة التي تتبلور ستفرج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين وستوافق على إدخال الوقود".

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